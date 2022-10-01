В Генштабе ВС РФ заявили, что срочники осеннего призыва к СВО привлекаться не будут

В зону спецоперации привлекаются только военнослужащие контрактной службы, отметили в Генштабе.

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Представитель Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба Вооруженных сил РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что к участию в специальной военной операции по защите Донбасса не будут привлекаться срочники осеннего призыва. По его словам, будут привлекаться только военнослужащие контрактной службы.

«В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего, президента Российской Федерации военнослужащие по призыву в районе проведения специальной военной операции применяться не будут», - объяснил Цимлянский.

Напомним, 30 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. В документе говорится, что на военную службу призовут 120 тысяч человек. В среду, 21 сентября, Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.