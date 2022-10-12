Ракета «Протон-М» со спутником для Анголы стартовала с космодрома Байконур

Это был 15-й пуск российской ракеты-носителя в году. А для космодрома Байконур он оказался шестым. Кроме этого, это стал 113-й полет ракеты-носителя «Протон-М».

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Ракета-носитель «Протон-М» с ангольским спутником стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщает Роскосмос.

Старт произошел сегодня в 18 часов по московскому времени. Была задействована 81-я площадка космодрома Байконур. Ракета несла ангольский телекоммуникационный космический аппарат Angosat-2 - его также создало предприятие Роскосмоса.

«Ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и в настоящее время выводит спутник на заданную орбиту», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что это был 15-й пуск российской ракеты-носителя в году. А для космодрома Байконур он оказался шестым. Кроме этого, это стал 113-й полет ракеты-носителя «Протон-М».

Ранее с Байконура был запущен пилотируемый корабль «К.Э. Циолковский».