Сквозь бетон и пламя: как российские военные на Т-80 громят боевиков в зоне СВО

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Танкисты Восточного военного округа ведут активную работу в зоне проведения специальной операции. Ежедневно они уничтожают технику и живую силу врага. Мощные Т-80БВМ безошибочно поражают позиции и укрепления ВСУ.

Действовать приходится оперативно. Танкисты постоянно меняют позиции, чтобы не оказаться под ответным ударом врага. Установленный на Т-80 газотурбинный двигатель мощностью в более чем 1200 лошадиных сил позволяет танку развить скорость до 80 километров в час. Поэтому удается не только быстро менять позиции, но и одерживать верх в танковых дуэлях.

В поле противник пытается сдержать российские танки за счет бетонных укреплений. Но опытные экипажи, успешно преодолевая их, развивают молниеносные атаки на позиции ВСУ. Также украинские военные активно используют артиллерию.

«В основном по нам работают минометами и ПТУРами. Но во время крупномасштабных наступательных действий противник также может применять и артиллерию», - рассказывает командир танкового взвода Денис.

Танкисты говорят, что очень важно сохранять спокойствие и самообладание во время выполнения боевой задачи. От этого зависит исход наступления.

Напомним, ранее «Звезда» показала кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских орудий 2С9 «Нона» артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск в зоне СВО. Они уничтожают живую силу, военную технику и пункты управления украинскими войсками.