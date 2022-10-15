Самоходки «Нона» ВДВ громят врага в зоне спецоперации: кадры боевой работы
Самоходные артиллерийские орудия 2С9 «Нона» уничтожают живую силу, военную технику и пункты управления украинскими войсками.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских орудий (САО) 2С9 «Нона» артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск в зоне СВО.
Калибр орудий составляет 120 мм. «Нона» уничтожает живую силу, батареи, военную технику, огневые средства и пункты управления ВСУ. Беспилотники помогают вести разведку и корректировку огня и осуществлять контроль поражения целей орудия.
Также в зоне СВО работают танкисты Южного военного округа. Они уничтожают опорные пункты и технику врага с закрытых позиций.
Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов