ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Попасной в ЛНР
Информация о возможных пострадавших и повреждениях уточняется.
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Украинские военные ночью обстреляли город Попасная в Луганской Народной Республике двумя ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 00.35 по н.п. Попасное с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)», - говорится в заявлении представительства в Telegram.
В данный момент информация о возможных пострадавших и повреждениях уточняется.
Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Энергодар в Запорожской области. В результате в городе частично пропало электричество.