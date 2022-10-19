Глава МВД Великобритании подала в отставку

Ряд британских средств массовой информации утверждают, что реальной причиной ухода Браверман с должности является ее несогласие с курсом Лиз Трасс.

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Министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман в среду, 19 октября, подала в отставку. Официальной причиной было названо нарушение одного из правил. Утверждается, что глава ведомства воспользовалась личной электронной почтой в служебных целях.

«Я отправила официальный документ со своей личной электронной почты доверенному парламентскому коллеге в рамках совместной работы по политическим решениям», - заявила она в своем письме к премьеру страны Лиз Трасс.

Он отметила, что большая часть данных из отправленного письма уже была доведена до сведения членов Палаты общин, однако, по ее мнению, в связи с таким нарушением ей следует покинуть свой пост.

В то же время, ряд британских средств массовой информации утверждают, что реальной причиной ухода Браверман с должности является ее несогласие с курсом команды действующего председателя правительства.

«У меня вызывает беспокойство направление движения этого правительства», - написала глава МВД, добавив, что правящая партия не выполняет обещания, данные избирателям.

Накануне политолог Василий Колташов в разговоре со «Звездой» объяснил, почему Лиз Трасс может быть выброшена из большой политической игры через некоторое время.