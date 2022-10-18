В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Стандартная бездарность»: политолог прокомментировал возможную отставку Лиз Трасс

Виктория Ивашечкина
13:14 18.10.2022
Накануне около сотни членов парламента Великобритании написали письма с просьбой провести вотум недоверия новому министру страны.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Li Ying, XinHua, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Политолог Василий Колташов в беседе со «Звездой» рассказал, что британский премьер-министр Лиз Трасс может быть выброшена из большой политической игры через некоторое время. По мнению эксперта, Трасс является стандартной бездарностью из Консервативной партии Великобритании.

«Лиз Трасс играет в игру, которая прекрасно описана в старом советском анекдоте под названием "Три пакета". Один начальник оставляет другому три пакета. Он вскрывает первый пакет, там трудности и надпись: "Вали все на меня, на предшественника". Второй пакет под названием "Вали все на себя". Третий пакет: "Готовь три пакета, когда все плохо". У Лиз Трасс, похоже, в руках еще второй пакет. Она валит все на свое правительство, на себя, пытается лавировать», - отметил Колташов.

По мнению политолога, через некоторое время Трасс придется уйти из большой политики. Колташов подчеркнул, что власти завели страну в катастрофическую ситуацию. И это сильно будоражит общество.

«Для того чтобы партия оставалась у власти, она должна приносить в жертву какие-то малозначительные фигуры. Этой фигурой все чаще оказывается премьер-министр. Она может быть выброшена из большой игры через некоторое время. Но пока ее задача сконцентрировать на себе все обиды. Премьер-министра они со временем найдут себе нового, точно такого же. И повторится та же история», - заключил политолог.

Накануне около сотни членов парламента Великобритании написали письма с просьбой провести вотум недоверия министру страны Лиз Трасс. Обращения направлены председателю руководящего комитета партии («Комитета 1922») Грэму Брейди. 

Сама политик заявила, что пока не намерена покидать свой пост на фоне призывов отправить главу кабмина в отставку. Трасс добавила, что принимает на себя ответственность за «совершенные ошибки» и хочет принести извинения. По последним данным, уровень поддержки нового премьер-министра в Британии упал до 10%.

Лиз Трасс стала премьер-министром Великобритании в начале сентября. Под ее руководством правительство предложило экономическую стратегию, предполагающую сокращение налогов и уменьшение социальных льгот. Введение стратегии в действие вызвало потрясение на финансовых рынках, курс британского фунта упал до исторического минимума, это вызвало всеобщее негодование.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:41 Армия
Видео
ВС РФ овладели населенным пунктом Горобьевка в Харьковской области
12:14 В стране и мире
В Кремле рассказали, распространяется ли «ядерный зонтик» России на новые территории
12:09 В стране и мире
Один человек пострадал после обстрела ж/д станции в Белгородской области
11:51 В стране и мире
ВСУ обстреливают поселок и село в Курской области
10:48 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео разрушений «Северного потока»
Популярное
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Видео
Путешествие атомохода: в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол»
Видео
Как Киеву удалось устроить теракт на Крымском мосту: ФСБ обнародовала подробности расследования
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.