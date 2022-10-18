«Стандартная бездарность»: политолог прокомментировал возможную отставку Лиз Трасс

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Политолог Василий Колташов в беседе со «Звездой» рассказал, что британский премьер-министр Лиз Трасс может быть выброшена из большой политической игры через некоторое время. По мнению эксперта, Трасс является стандартной бездарностью из Консервативной партии Великобритании.

«Лиз Трасс играет в игру, которая прекрасно описана в старом советском анекдоте под названием "Три пакета". Один начальник оставляет другому три пакета. Он вскрывает первый пакет, там трудности и надпись: "Вали все на меня, на предшественника". Второй пакет под названием "Вали все на себя". Третий пакет: "Готовь три пакета, когда все плохо". У Лиз Трасс, похоже, в руках еще второй пакет. Она валит все на свое правительство, на себя, пытается лавировать», - отметил Колташов.

По мнению политолога, через некоторое время Трасс придется уйти из большой политики. Колташов подчеркнул, что власти завели страну в катастрофическую ситуацию. И это сильно будоражит общество.

«Для того чтобы партия оставалась у власти, она должна приносить в жертву какие-то малозначительные фигуры. Этой фигурой все чаще оказывается премьер-министр. Она может быть выброшена из большой игры через некоторое время. Но пока ее задача сконцентрировать на себе все обиды. Премьер-министра они со временем найдут себе нового, точно такого же. И повторится та же история», - заключил политолог.

Накануне около сотни членов парламента Великобритании написали письма с просьбой провести вотум недоверия министру страны Лиз Трасс. Обращения направлены председателю руководящего комитета партии («Комитета 1922») Грэму Брейди.

Сама политик заявила, что пока не намерена покидать свой пост на фоне призывов отправить главу кабмина в отставку. Трасс добавила, что принимает на себя ответственность за «совершенные ошибки» и хочет принести извинения. По последним данным, уровень поддержки нового премьер-министра в Британии упал до 10%.

Лиз Трасс стала премьер-министром Великобритании в начале сентября. Под ее руководством правительство предложило экономическую стратегию, предполагающую сокращение налогов и уменьшение социальных льгот. Введение стратегии в действие вызвало потрясение на финансовых рынках, курс британского фунта упал до исторического минимума, это вызвало всеобщее негодование.