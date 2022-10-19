Сенатор Чижов предрек «очередную истерику» Киева из-за новых указов Путина

Все эти меры направлены не на затягивание конфликта, а, наоборот, на его скорейшее завершение, отметил он.

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Первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне Владимир Чижов в беседе со «Звездой» предсказал возможную реакцию Киева на указ о введении военного положения на новых территориях РФ.

Все эти меры направлены не на затягивание конфликта, а, наоборот, на его скорейшее завершение, отметил Чижов. Сенатор считает, что реакцией украинских властей может стать «очередная истерика».

Ранее президент России Владимир Путин во время заседания Совбеза заявил, что подписал указ о введении на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях военного положения. В тексте документа говорится, что оно начнет действовать с 20 октября.

Кроме того, российский лидер подписал указ, которым обозначается разница уровней реагирования регионов.