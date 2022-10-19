В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Руку на бетон»: освобожденный россиянин рассказал об издевательствах «Правого сектора»*

Анна Назайкина
19:48 19.10.2022
Мужчина заявил, что его били дубинками и деревянным молотком по голове.
«Руку на бетон»: освобожденный россиянин рассказал об издевательствах «Правого сектора»*
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Один из россиянин, которых удалось освободить в результате переговорного процесса Москвы и Киева, рассказал RT, кто чаще других издевался над пленными и практиковал пытки.

По словам Николая Порохни, наиболее часто к таким жестоким действиям прибегали бойцы экстремистского «Правого сектора»*, запрещенного на территории РФ.

«Разрезали мне футболку и порезали канцелярским ножом над правой лопаткой. Еще присыпали солью», - сказал мужчина.

Россиянин заявил, что его сторону применялось насилие - его избивали, в ход шли дубинки и деревянных молоток. Он добавил, что в результате действий националистов остался со сломанным пальцем.

«Положили руку на бетон и, по-моему, если я не ошибаюсь, молотком по пальцу два раза били», — заявил он.

Накануне Министерство обороны России показало кадры прибытия освобожденных из плена россиян на аэродром Чкаловский. Российской стороне были возвращены 110 человек - Киеву были переданы 108 женщин-военнослужащих ВСУ.

*«Правый сектор» - экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:43 В стране и мире
Видео
Мощный взрыв от удара ВСУ по администрации Энергодара попал на камеры
18:41 В стране и мире
Володин заявил об отсрочке по частичной мобилизации для многодетных отцов
18:19 В стране и мире
В США увеличат производство РСЗО HIMARS до 96 установок в год
17:44 В стране и мире
Мишустин: координационный совет будет принимать меры по поставкам оборудования для военных
16:44 В стране и мире
Сальдо заявил, что власть в Херсонской области переходит военным в рамках военного положения
Популярное
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.