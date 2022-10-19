«Руку на бетон»: освобожденный россиянин рассказал об издевательствах «Правого сектора»*

Мужчина заявил, что его били дубинками и деревянным молотком по голове.

© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress

Один из россиянин, которых удалось освободить в результате переговорного процесса Москвы и Киева, рассказал RT, кто чаще других издевался над пленными и практиковал пытки.

По словам Николая Порохни, наиболее часто к таким жестоким действиям прибегали бойцы экстремистского «Правого сектора»*, запрещенного на территории РФ.

«Разрезали мне футболку и порезали канцелярским ножом над правой лопаткой. Еще присыпали солью», - сказал мужчина.

Россиянин заявил, что его сторону применялось насилие - его избивали, в ход шли дубинки и деревянных молоток. Он добавил, что в результате действий националистов остался со сломанным пальцем.

«Положили руку на бетон и, по-моему, если я не ошибаюсь, молотком по пальцу два раза били», — заявил он.

Накануне Министерство обороны России показало кадры прибытия освобожденных из плена россиян на аэродром Чкаловский. Российской стороне были возвращены 110 человек - Киеву были переданы 108 женщин-военнослужащих ВСУ.

*«Правый сектор» - экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации