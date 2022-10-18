В Кремле сообщили об отсутствии указа о завершении частичной мобилизации по стране в целом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что процесс частичной мобилизации остановлен в тех регионах, которые справились с мобилизационным заданием.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии в настоящий момент указа главы государства о завершении частичной мобилизации по стране в целом.

«Минобороны для каждого региона были установлены мобилизационные показатели по численности. Регионы констатируют, что мобилизационное задание выполнено», - сказал Песков журналистам.

Он уточнил, что процесс частичной мобилизации остановлен в тех регионах, которые справились с этим заданием.

Песков пообещал информировать журналистов в случае появления президентского указа о завершении частичной мобилизации в России в целом.

Также Дмитрий Песков рассказал, распространяется ли «ядерный зонтик» России на новые территории.