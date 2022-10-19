Вычислить по телефону: что делает российский комплекс «Леер-3» в зоне СВО

Военные могут отсылать сообщения бойцам ВСУ и подавлять их связь.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

В зоне проведения специальной операции российские военные активно применяют современный комплекс радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки «Леер-3», который специализируется на сетях сотовой связи стандарта GSM. Его особенностью является использование беспилотных летательных аппаратов.

При помощи РБ-341В «Леер-3» военные могут обнаруживать вражеских бойцов, у которых при себе имеются сотовые телефоны. Иногда удается даже засечь абонентов, чьи сим-карты зарегистрированы в странах НАТО.

Также «Леер-3» может рассылать СМС абонентам в радиусе до 30 километров. Так, например, военных ВСУ призывают прекратить сопротивление. Приходится заниматься и оповещением мирных жителей.

Но основная задача у экипажей «Леер-3» – обнаружение массового скопления абонентов сотовой телефонной связи. Кроме того, комплекс может оставить без привычной коммуникации целый украинский полк.

«Наш комплекс может совместно отключить около двух тысяч абонентов на подавление. Также мы можем работать выборочно на конкретно указанные абонентские терминалы», - рассказывает начальник расчета комплекса «Леер-3».

Напомним, ранее «Звезда» показывала, как российские зенитные ракетные комплексы «Тор» сбивают ракеты, украинские беспилотники и другие воздушные объекты в зоне проведения специальной операции. Самой простой целью оказался БпЛА «Байрактар».