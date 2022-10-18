Начальник расчета ЗРК «Тор» объяснил, почему «Байрактар» оказался самой простой целью

Беспилотник летит прямолинейно, с одинаковой скоростью и на определенной высоте.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В зоне проведения специальной операции российские военные активно применяют зенитные ракетные комплексы «Тор». С их помощью сбивают ракеты, выпущенные из реактивных систем залпового огня, украинские беспилотники и другие воздушные цели.

На счету некоторых расчетов уже более полсотни уничтоженных целей. Российские зенитчики безошибочно обнаруживают и сбивают ракеты, а также летательные аппараты противника. Радиус обнаружения целей у ЗРК «Тор» составляет около 30 километров.

Расчеты комплексов действуют быстро и незаметно. После того, как сбита очередная цель, они меняют место своего расположения.

«Нас пугали - Байрактар, Байрактар. Оказалась - одна из самых простых аэродинамических целей. Летит прямолинейно, с одинаковой скоростью, на определенной высоте. Поэтому для нас это самая простая цель», - говорит начальник расчета ЗРК «Тор» Андрей.

Пилотируемые аппараты, беспилотники и ракеты получается сбивать одинаково эффективно. Российские военные уже выучили тактику артиллеристов ВСУ, порядок залпов реактивных систем, их уловки и обманные ходы. Все это бесполезно в противостоянии с «Тором».

Ранее «Звезда» уже рассказывала, как зенитные ракетные комплексы «Тор» контролируют небо в ходе спецопреации. Они работают днем и ночью.