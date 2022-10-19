Подготовка с «Азартом»: зачем мобилизованным связистам дроны-ретрансляторы
Минобороны России показало кадры подготовки подразделений связи из мобилизованных граждан и добровольцев. Занятия проходят на полигоне 27-й отдельной мотострелковой бригады ЗВО в Московской области.
«В ходе проведения занятий на полигоне особое внимание уделяется обучению военнослужащих самостоятельной эксплуатации портативных и носимых радиостанций как современных, так и предыдущих поколений, составляющих основу построения системы связи в тактическом звене управления», - говорится в сообщении.
Особое внимание в ходе подготовки уделяется работе на радиостанциях комплекса «Азарт» Р-187-П1. При этом в ход идут в том числе ретрансляторы на квадрокоптерах - они позволяют увеличить дальность связи.
Заключительный этап посвящен контролю уровня подготовки как отдельных военнослужащих, так и подразделений.
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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов