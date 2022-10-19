Украинский депутат назвал пранкерам имена американских военных, координирующих действия ВСУ

Вован и Лексус позвонили Сергею Пашинскому и представились ему экс-послом Соединенных Штатов в РФ Майклом Макфолом

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Народный депутат Украины Сергей Пашинский, беседуя с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, несколько раз косвенно подтвердил, что, вероятно, один из генералов американской армии Марк Милли принимает участие в координации действий ВСУ и поставках ей вооружения. Кроме того, киевские власти, предположительно, советуется еще с одним из военных США.

Вован и Лексус позвонили Пашинскому и представились ему экс-послом Соединенных Штатов в РФ Майклом Макфолом, поэтому в течение всей беседе украинский политик думал, что общается с американским дипломатом.

Говоря о сильных сторонах российской радиоэлектронной борьбы, Пашинский назвал фамилию Милли.

«У них оказался достаточно эффективный РЭБ, и я завтра буду, я в очень близком сотрудничестве с нашим главнокомандующим Залужным, я буду акцентировать его внимание и ставить вопрос, чтобы генерал Милли...», - сказал он.

Также украинский депутат упомянул Милли, когда рассказывал «дипломату» о пожеланиях Киева по поставкам оружия.

«Я буду завтра говорить с Залужным, чтобы он еще раз просил Милли, чтобы это поставить в приоритет номер один», - добавил Пашинский.

Кроме того, киевские власти, предположительно, советуется еще с одним из военных США - в разговоре Пашинский назвал бывшего, как предполагается, главнокомандующего армией США в Европе Бена Ходжеса.

Ранее российским пранкерам удалось дозвониться до бывшего украинского омбудсмена Людмилы Денисовой так же от имени Макфола. Они узнали у Денисовой, каким образом распространялись фейки против российских военнослужащих.