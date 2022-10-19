Собянин рассказал, будут ли в Москве вводиться ограничения после указов президента РФ

По его словам, власти предпримут необходимые шаги для того, чтобы повысить безопасность гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения города.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал жителям столицы, изменится ли жизнь в городе после того, как президент РФ Владимир Путин подписал о мерах в субъектах страны в связи с введением военного положения в новых регионах России.

По его словам, московские власти предпримут необходимые шаги для того, чтобы повысить безопасность гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения города.

«В настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится. Задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и др. будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами, и в основном в рабочем режиме», - написал градоначальник.

Ранее глава государства в ходе заседания Совбеза России заявил, что подписал указ о введении в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях военного положения. В тексте документа говорится, что оно начнет действовать с 20 октября.

Кроме того, Путин подписал указ, в котором обозначается разница уровней реагирования регионов.