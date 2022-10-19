Без лишнего шума: кадры ликвидации ДРГ в зоне СВО российскими снайперами

Стоянка украинских диверсантов была обнаружена в ходе разведки районов продвижения российских войск.

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Снайперы Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в зоне спецоперации. Кадры боевой работы снайперских пар опубликовало Минобороны России.

Стоянка украинских диверсантов была обнаружена в ходе разведки районов продвижения российских войск. К месту оперативно направили сводную группу мотострелков при поддержке снайперов разведывательного подразделения общевойскового объединения ЦВО.

При помощи рельефа местности снайперы вели огонь со скрытых огневых позиций из бесшумных винтовок ВСС. В результате ДРГ была ликвидирована, уничтожено шесть боевиков.

«Сложностей нет, работает очень хорошо наша разведка. Разведка докладывает, выходим группой в определенный район, выявляем и уничтожаем противника», — пояснил снайпер Григорий.

Ранее российский снайпер рассказал «Звезде» об основных задачах в зоне СВО. Одной из них является психологическое давление на врага через устрашение, отметил собеседник.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.