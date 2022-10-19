Politico: чиновники США стараются не допустить встречу Путина и Байдена на саммите G20

По информации газеты, чиновники стремятся организовать все так, чтобы американский президент не пересекся с российским коллегой в коридоре и не столкнулся с ним, когда будет проходить фотосъемка всех лидеров стран.

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Чиновники США стараются сделать все, чтобы на саммите G20 не состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, пишет Politico, ссылаясь на источники.

По информации газеты, чиновники стремятся организовать все так, чтобы президент Соединенных Штатов не пересекся с российским коллегой в коридоре и не столкнулся с ним, когда будет проходить фотосъемка всех лидеров стран, присутствующих на саммите в Индонезии.

Ранее в Вашингтоне заявляли, что в планы Байдена на саммите не входит встреча с президентом России. Впоследствии в МИД России заявили, что Москва не отказывается от контактов с Соединенными Штатами на полях саммита.

Следует отметить, что за время, которое Байден занимает пост президента, встреча российского и американского лидеров состоялась только однажды - на вилле Ла-Гранж в Женеве в июне прошлого года.