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Politico: чиновники США стараются не допустить встречу Путина и Байдена на саммите G20

Анна Назайкина
15:25 19.10.2022
По информации газеты, чиновники стремятся организовать все так, чтобы американский президент не пересекся с российским коллегой в коридоре и не столкнулся с ним, когда будет проходить фотосъемка всех лидеров стран.
Politico: чиновники США стараются не допустить встречу Путина и Байдена на саммите G20
© Фото: Britta Pedersen, dpa, GlobalLookPress
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Чиновники США стараются сделать все, чтобы на саммите G20 не состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, пишет Politico, ссылаясь на источники.

По информации газеты, чиновники стремятся организовать все так, чтобы президент Соединенных Штатов не пересекся с российским коллегой в коридоре и не столкнулся с ним, когда будет проходить фотосъемка всех лидеров стран, присутствующих на саммите в Индонезии.

Ранее в Вашингтоне заявляли, что в планы Байдена на саммите не входит встреча с президентом России. Впоследствии в МИД России заявили, что Москва не отказывается от контактов с Соединенными Штатами на полях саммита.

Следует отметить, что за время, которое Байден занимает пост президента, встреча российского и американского лидеров состоялась только однажды - на вилле Ла-Гранж в Женеве в июне прошлого года.

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