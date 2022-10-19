Путин заявил, что Киев отвергает любые предложения о переговорах

Именно украинскими спецслужбами был организован взрыв на Крымском мосту, добавил президент.

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Киев отказался от переговоров, обстреливаются новые российские территории, неонацисты используют террористические методы, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза РФ.

«Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди. Неонацисты используют откровенно террористические методы, диверсии на объектах жизнеобеспечения, устраивают покушения на представителей местных органов власти», - сказал он.

По словам президента, неонацисты, подобно бандеровцам, пытаются создать бандитское подполье, засылают на территорию РФ диверсантов. Именно украинскими спецслужбами был организован взрыв на Крымском мосту, добавил он.

Путин также объявил о введении военного положения в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.