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Минобороны России: в небе Херсонской области уничтожен украинский штурмовик Су-25

13:54 19.10.2022
Как уточнил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, вражеский штурмовик был сбит в районе Трифоновки в Херсонской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
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В Херсонской области в воздухе уничтожен украинский штурмовик Су-25. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. 

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Трифоновка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», - заметил он.

Еще российские зенитчики сбили за сутки 12 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Чайкино, Суханово, Кучерское (Херсонская область), Новоселовка, Старомайорское, Луганское (ДНР), а также Попасная (ЛНР). 

Перехвату, как добавил Игорь Конашенков, подверглись и 11 украинских снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», а также восемь противорадиолокационных ракет HARM. Это произошло в районе населенного пункта Каховка в Херсонской области. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства подвел и суточный итог ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. В их ходе были поражены семь украинских пунктов управления. Они находились в районах населенных пунктов Металловка, Двуречная (Харьковская область), Ильичовка, Торецк, Яколевка, Подгорное (ДНР), Гуляйполе (Запорожская область). 

Кроме этого, удары поразили 64 украинских артиллерийских подразделения и войска противника в 156 районах. 

Конашенков отметил уничтожение трех украинских складов с боеприпасами. Они находились в районах населенных пунктов Червона Долина в Харьковской области, Новогригоровка в Запорожской области и Березнеговатое в Николаевской области. 

Еще в ходе ударов были уничтожены две пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Это произошло в районах Купянска в Харьковской области и Новоелизаветовки в Одесской области.

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки российские войска поразили две украинские артиллерийские батареи, находившиеся в районе Глушковки в Харьковской области. Досталось и двум вражеским взводам РСЗО «Ураган» - это произошло в района Волчанска (Харьковская область) и Часова Яра (ДНР). 

Игорь Конашенков озвучил и актуальные цифры по потерям украинской военной техники. С начала спецоперации противник недосчитался 324 самолета, 161 вертолета, 2 278 беспилотников, 383 ЗРК, 5 891 танка и других боевых бронированных машин, 873 боевые машины РСЗО, 3 489 орудий и минометов, а также 6 652 единицы специальной военной автотехники. 

Также Конашенков раскрыл суточные потери, понесенные украинскими боевиками на трех направлениях.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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