В МО РФ раскрыли суточные потери, понесенные украинскими боевиками на трех направлениях

Официальный представитель МО РФ рассказал о ходе боевых действий на Купянском, Николаево-Криворожском и Краснолиманском направлениях.

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В Минобороны России раскрыли суточные потери, которые понесли украинские боевики на трех направлениях.

«На Купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, а также иностранных наемников в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Берестовое Харьковской области», - рассказал в ходе брифинга официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

При этом было уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.



По словам Конашенкова, на Краснолиманском направлении были также пресечены попытки противника форсировать в темное время суток реку Жеребец в районах Стельмаховки, Розовки и Райгородка ЛНР.

Российские военные уничтожили более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

«На Николаево-Криворожском направлении ракетными ударами ВКС России в районе города Николаев и населенных пунктов Нововоскресенское, Безыменное и Трифоновка Херсонской области поражены подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также формирований наемников "Иностранный легион"», - также отметил Игорь Конашенков.

На данном направлении за сутки было уничтожено более 120 украинских военнослужащих и наемников, восемь боевых бронированных машин и 12 автомобилей.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за сутки поразили все назначенные объекты военного управления и энергетической инфраструктуры Украины.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов