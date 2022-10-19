Минэнерго утвердило Департамент по восстановлению энергообъектов в новых регионах России

Глава департамента Вадим Павлов будет курировать реализацию спецпроектов по вопросам топливно-энергетического комплекса в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress

Министерство энергетики Российской Федерации создало Департамент по восстановлению энергообъектов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Его директором назначен Вадим Павлов, который ранее занимал должность директора Департамента координации социально-экономического развития регионов в Минэкономразвития России.

«В новой должности Вадим Павлов будет курировать реализацию спецпроектов по вопросам топливно-энергетического комплекса в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в том числе координировать работу по восстановлению энергообъектов», - говорится в сообщении Минэнерго.

Соответствующий приказ о назначении подписал глава ведомства Николай Шульгинов.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были включены в перечень российских субъектов в Конституции РФ. Обновленный текст основного закона опубликован на официальном интернет-портале нормативно-правовой информации 6 октября.