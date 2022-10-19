Власти Херсонской области сообщили о наступлении ВСУ в направлении Новая Каменка - Берислав

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Вооруженные силы Украины перешли в наступление в направлении Новая Каменка - Берислав Херсонской области, сообщил замглавы региональной администрации Кирилл Стремоусов.

«До двух батальонов пехоты 128-й горно-штурмовой и танковый батальон 17-й бригады», - сообщил он у себя в Тelegram-канале.

По словам Стремоусова, после артиллерийской подготовки группировка противника перешла в наступление. Он также заявил, что вне зоны ПВО зафиксировано много украинских беспилотников среднего действия, а также Bayraktar.

Сегодня «Звезда» опубликовала кадры эвакуации жителей города Берислав в Херсонской области. Это связано с вероятностью активизации обстрелов и рисками для мирного населения. Въезд для гражданских на территорию региона с сегодняшнего дня закрыт на семь дней.