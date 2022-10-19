В стране и мире Матвиенко поручила разобраться с выросшими «до небес» ценами на снаряжение мобилизованных Максим Крюков Также, по словам спикера Совфеда, необходимо разобраться с мощностями, которые производят одежду, бронежилеты, каски и другую военную амуницию. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress Читайте нас на: Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко попросила разобраться с выросшими «до небес» ценами на снаряжение мобилизованных и компаниями, которые занимаются производством амуниции. «Действительно, цены на самое необходимое для комплектования мобилизованных "выросли до небес". Непонятно почему, на каком основании. Надо разобраться с мощностями, которые производят одежду, бронежилеты, каски, достаточно ли их. Виктор Николаевич, вопросы есть, надо разбираться с этим», - обратилась она к председателю Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктору Бондареву. Кроме того, спикер Совфеда предложила провести заседание верхней палаты российского парламента с перерывом. Сообщается, что сенаторы вновь соберутся в 17.00 по московскому времени. Между тем на сегодня также запланировано проведение заседания Совета безопасности с президентом России Владимиром Путиным и заместителем председателя Совбеза Дмитрием Медведевым. Экспертное мнение и аналитика