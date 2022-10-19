Заседание Совфеда по инициативе Матвиенко пройдет с перерывом

Между тем на сегодня также запланировано проведение заседания Совета безопасности.

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Заседание Совета Федерации сегодня будет проведено с перерывом, сенаторы вновь соберутся в 17.00 по московскому времени. Сделать так предложила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Между тем на сегодня также запланировано проведение заседания Совета безопасности с президентом России Владимиром Путиным и заместителем председателя Совбеза Дмитрием Медведевым.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин проведет онлайн-заседание Совета безопасности по нейтрализации угроз нацбезопасности в миграционной сфере. Кроме того, участники встречи обсудят регулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности.