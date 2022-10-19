В ЕС могут запретить майнить криптовалюты в случае проблем с электроснабжение

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Страны Евросоюза планируют приостановить майнинг криптовалют в случае критической нагрузки на систему энергоснабжения. Об этом говорится в опубликованном Европейской комиссией плане действий по цифровизации энергетического сектора.

Еврокомиссия призвала членов ЕС принять меры для снижения потребления электроэнергии майнерами ввиду энергетического кризиса и высоких рисков предстоящей зимой.

«В случае необходимости сброса нагрузки в

системы электроснабжения, государства-члены должны быть готовы остановить добычу криптовалют», — говорится в документе.

Ранее в России согласовали законопроект, который разрешает совершать трансграничные платежи в криптовалютах. В частности, он откроет возможность для российских граждан открывать криптокошельки в РФ.