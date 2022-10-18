Завтра Путин проведет заседание Совбеза по угрозам нацбезопасности от миграции

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Президент РФ Владимир Путин проведет онлайн заседание Совета Безопасности по нейтрализация угроз нацбезопасности в миграционной сфере, сообщает пресс-служба Кремля.

Также участники встречи обсудят регулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности. С докладом выступит зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

В августе Путин поддержал инициативу создания адаптационных центров для мигрантов. Тогда на встрече с президентом руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов констатировал, что российская экономика нуждается в иностранной рабочей силе.

При этом, по словам Путина, работу по социокультурной адаптации мигрантов в РФ нужно начинать у них на родине. Как утверждает глава государства, в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане откликнулись на эту инициативу.