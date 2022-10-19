В Белгородской области сообщили о попадании снаряда по объекту инфраструктуры
Все оперативные службы выехали на место для устранения последствий.
© Фото: Таисия Лисковец, РИА Новости
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о попадании снаряда в один из объектов инфраструктуры областного центра.
«Зафиксировано попадание снаряда на один из объектов инфраструктуры Белгорода. Разрушения незначительные, они не повлияют на работу энергообеспечения города», - подчеркнул Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что все оперативные службы выехали на место для устранения последствий.
Накануне сообщалось, что в Белгородской области обстреляли железнодорожную станцию. В результате происшествия пострадал мужчина. Движение поездов было приостановлено.