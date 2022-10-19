В стране и мире В Белгородской области сообщили о попадании снаряда по объекту инфраструктуры Виктория Ивашечкина Все оперативные службы выехали на место для устранения последствий. © Фото: Таисия Лисковец, РИА Новости Читайте нас на: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о попадании снаряда в один из объектов инфраструктуры областного центра. «Зафиксировано попадание снаряда на один из объектов инфраструктуры Белгорода. Разрушения незначительные, они не повлияют на работу энергообеспечения города», - подчеркнул Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что все оперативные службы выехали на место для устранения последствий. Накануне сообщалось, что в Белгородской области обстреляли железнодорожную станцию. В результате происшествия пострадал мужчина. Движение поездов было приостановлено. Экспертное мнение и аналитика