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Адвокат Хохлова предположила, что с выплатами от Facebook* могут возникнуть сложности

Максим Крюков
10:55 19.10.2022
Также Анна Варганова отметила, что это первое подобное дело в России.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Alexander Wilf, RussianLook, GlobalLookPress
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Решение о взыскании 65 миллионов рублей экс-футболисту и тренеру Дмитрию Хохлову должно быть исполнено на территории США, так как страны - участницы Конвенции о помощи в гражданских делах принимают решение на своей территории. Об этом в беседе со «Звездой» заявила его адвокат Анна Варганова.

«Если есть счета в России и на них есть достаточные суммы, то, возможно, наши приставы-исполнители могут эти суммы списать с этих счетов», - сказала она.

Также адвокат отметила, что это первое подобное дело в России.

«Тут нужно понимать, что мы взыскивали не моральный вред, мы взыскивали вред имени. Именно вред имени составляет 64 миллиона рублей. А моральный вред - это один миллион плюс судебные расходы в размере 571 тысячи рублей», - рассказала Варганова.

Накануне стало известно, что тренеру Дмитрию Хохлову удалось выиграть 65 миллионов рублей у соцсети Facebook*, принадлежащей компании Meta*, деятельность которой в данный момент запрещена на территории России. По решению суда Facebook* теперь обязан не только выплатить экс-футболисту вышеупомянутую сумму, но и разблокировать все упоминания его фамилии в социальной сети. В данный момент страница Хохлова на Facebook* продолжает быть скрытой.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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