Стрельба, медицина, инженерные навыки: чему учат мобилизованных в тылу зоны СВО
В тыловых районах зоны специальной военной операции продолжают тренировать мобилизованных военнослужащих. Минобороны России показало кадры тренировок.
Под руководством инструкторов с призванными из запаса гражданами проводят занятия по тактической стрельбе, стрельбе из гранатометов, инженерной и медицинской подготовке. Мобилизованные осваивают современное вооружение, военную и специальную технику, учатся действовать в составе подразделений.
«Все ребята замотивированы, налицо старание, усердие, потому что все осознают уровень опасности в том регионе, в котором они сейчас находятся», - рассказывает Юрий, офицер ЮВО, инструктор.
После подготовки укомплектованные подразделения военнослужащих приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий.
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Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов