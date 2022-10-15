Стрельба, медицина, инженерные навыки: чему учат мобилизованных в тылу зоны СВО

На полигонах бойцы учатся стрельбе, инженерной и медицинской подготовке. По окончании тренировок они отправятся на освобожденные территории.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В тыловых районах зоны специальной военной операции продолжают тренировать мобилизованных военнослужащих. Минобороны России показало кадры тренировок.

Под руководством инструкторов с призванными из запаса гражданами проводят занятия по тактической стрельбе, стрельбе из гранатометов, инженерной и медицинской подготовке. Мобилизованные осваивают современное вооружение, военную и специальную технику, учатся действовать в составе подразделений.

«Все ребята замотивированы, налицо старание, усердие, потому что все осознают уровень опасности в том регионе, в котором они сейчас находятся», - рассказывает Юрий, офицер ЮВО, инструктор.

После подготовки укомплектованные подразделения военнослужащих приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий.

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Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов