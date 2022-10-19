В Калининграде перед мобилизованными выступили артисты московского театра Et Cetera

Культурно-патриотические мероприятия проходят в воинских частях Балтийского флота и флотских учреждениях культуры для поддержания морального духа мобилизованных.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Артисты московского театра Et Cetera Анна Артамонова, Амаду Мамадаков и Ольга Белова выступили перед мобилизованными в Калининграде. Художественным руководителем театра является народный артист РФ Александр Калягин. Концерт прошел в клубе одной из воинских частей Балтийского флота.

Артамонова, аккомпанируя себе на гитаре, исполнила песни военных лет и современные композиции. Мамадаков, сыгравший в фильмах «9 рота» и «72 метра», рассказал, как проходили съемки. Белова зачитала резервистам письмо мальчика, адресованное участникам спецоперации на Украине. Военнослужащие сделали совместные фото с артистами.

Перед концертом с присутствующими пообщались ветераны ВС РФ и участники вооруженных конфликтов.

Между тем занятия по боевому слаживанию проходят с мобилизованными гражданами в Самарской области. Практические действия отрабатываются на полигоне Новая Бинарадка. Под руководством опытных офицеров и инструкторов личный состав выполняет боевые стрельбы из автоматов АК-74, пулеметов ПК, гранатометов РПГ-7В, снайперских винтовок СВД и тренирует способы передвижения на поле боя.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов