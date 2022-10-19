Часть обломков сбитого над Севастополем беспилотника упала в жилом секторе

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Утром 19 октября над Севастополем был сбит беспилотный летательный аппарат, в результате чего часть обломков упала в жилом секторе. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«Уточнение по утренней работе системы ПВО: в Севастополе был сбит БПЛА. Часть обломков упала на жилую постройку в частном секторе (в одном из СТ на Северной стороне)», - написал он в своем Telegram-канале.

Также он сообщил, что, по информации экстренных служб, произошло небольшое возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Губернатор добавил, что пострадавших нет.

Ранее Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе снова сработала система противовоздушной обороны в районе Северной стороны. Сообщалось, что был сбит беспилотный летательный аппарат в районе аэродрома Бельбек.