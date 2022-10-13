Опубликованы кадры разрушений после падения ракеты на дом в Белгороде
Основная часть повреждений пришлась на крышу жилого дома.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Телеканал «Звезда» публикует кадры с места падения обломка ракеты на жилой дом в Белгороде. В результате инцидента повреждена крыша здания и посыпалась облицовка.
По данным местных властей, в результате падения пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
Сегодня, 13 октября, в Белгороде сработала система противовоздушной обороны, в жилой дом на улице Губкина угодил обломок ракеты. На место выехали экстренные службы.