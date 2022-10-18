«Я в России, сообщи всем»: освобожденные из украинского плена позвонили родным

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Освобожденные из украинского плена бойцы и моряки с гражданских судов, которых Киев удерживал с февраля, позвонили родным. Кадры их первых звонков сразу после прибытия в Россию публикует телеканал «Звезда».

Один из моряков не смог дозвониться жене, так как в Хабаровске, откуда он родом, в это время была уже ночь. А бойцу из Донецкой народной республики, который попал в плен в марте, с родными пообщаться удалось.

«Я уже на территории России, чтобы ты знала... Меня обменяли... Сообщи всем», — сказал он.

Корреспонденту «Звезды» молодой человек рассказал, что в плену их посещал журналист, который заявил, что ДНР не хочет менять военных и призывал давить на родственников.

«Ну и как видите я здесь, так что делайте выводы», — отметил собеседник.

Россия и Украина в понедельник, 17 октября, произвели обмен 110 на 110. С подконтрольной Киеву территории возращены 110 человек, среди которых 72 моряка с гражданских судов. Украинской стороне переданы 108 женщин-военнослужащих. Еще две женщины отказались возвращаться на Украину и остались в РФ.