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Т-80БВ и БМП-3: кадры подготовки мобилизованных бойцов на полигоне ТОФ в Приморье

07:01 18.10.2022
Обучение с прибывшими резервистами проводят инструкторы и техники соединения морской пехоты флота, имеющие боевой опыт.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Мобилизованные военнослужащие Приморского края на полигоне Береговых войск Тихоокеанского флота осваивают современную боевую технику - танки Т-80БВ и боевые машины пехоты БМП-3.

Обучение с прибывшими резервистами проводят инструкторы и техники соединения морской пехоты флота, имеющие боевой опыт. Занятия организованы на местности, похожей по рельефу и структуре к районам предполагаемого применения подразделений. Выполняется полный комплекс тренировок по вождению бронированной техники по пересеченной местности с искусственными и естественными препятствиями, , в частности, имитирующими проделанные проходы в минных полях.

Отдельное внимание в подготовке экипажей уделяется огневым тренировкам с применением всех видов вооружения танков и боевых машин пехоты. Также изучаются различные способы маскировки и противодействия беспилотникам.

Ранее сообщалось, что артиллеристы Северного флота провели практические занятия с мобилизованными военнослужащими. В ходе занятий военные под руководством опытных инструкторов, имеющих боевой опыт, выполняли стрельбу из самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика».

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов

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