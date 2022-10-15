Артиллеристы Северного флота провели практические занятия с мобилизованными военнослужащими

В ходе занятий военнослужащие под руководством опытных инструкторов, выполняли стрельбу из самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика».

© Видео: Пресс-служба Северного флота © Фото: Пресс-служба Северного флота

На полигоне отдельной бригады морской пехоты Северного флота прошли практические занятия по применению артиллерии с военнослужащими, призванными из запаса в рамках частичной мобилизации.

В ходе занятий военнослужащие под руководством опытных инструкторов, имеющих боевой опыт, выполняли стрельбу из самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика».

Подготовка мобилизованных военнослужащих организована на нескольких учебных точках с обучением ведения стрельбы с максимальной эффективностью как с закрытых огневых позиций, так и с открытых - прямой наводкой. Особое внимание уделялось применению в современном артиллерийском бою беспилотных летательных аппаратов коптерного типа, позволяющих командиру подразделения видеть обстановку в режиме реального времени и вести корректировку огня.

Помимо артиллерийской подготовки с военнослужащими также проводятся практические занятия по тактической, медицинской, инженерной, огневой подготовке и вождению боевых машин.

Как отмечают сами военнослужащие, проходящие интенсивную подготовку, боевые офицеры передают им свой опыт и знания в простой и доходчивой форме, что позволяет в короткий срок и с хорошим качеством освоить вверенную технику и вооружение.

Все мобилизованные военнослужащие обеспечены обмундированием, индивидуальными средствами бронезащиты, личным стрелковым оружием, необходимой экипировкой.

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Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов