Пленный разведчик ВСУ рассказал об участии офицеров США в боях под Харьковом

Также есть много наемников из Польши, Великобритании, Италии и Канады.

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Более ста боевиков так называемого иностранного легиона выполняли боевые задачи в Харьковской области на стороне ВСУ. Среди них были офицеры из США, Великобритании и Польши. Об этом рассказал попавший в плен разведчик украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной.

«Балаклея, Семеновка, Шевченково, Купянск и Берестовое. Нам давалось задание прочистить путь, завести группу, подождать пока она окопается и уйти. Иностранный легион, пехота. Из разных стран, иностранцы. Были группы до 20 человек: Польша, Италия, Америка, Англия и Канада», – передает РИА Новости слова разведчика.

Виктор Бережной уточнил, что лично завел на харьковское направление семь групп иностранных наемников. При этом, по его словам, до 2022 года иностранные офицеры не воевали за Украину.

«Меня с самого начала удивляло, что иностранцы за нас воюют. Просто раньше они за нас не воевали, это только сейчас они начали воевать за нас. Если бы иностранцы нам не помогли, мы бы распались сразу. Нас очень мало и у нас очень много неопытных бойцов», - сказал боец ВСУ.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины в составе «Иностранного легиона», встретились с ракетами ВКС России в районе города Николаев. Потери противника составили более 170 военнослужащих и боевиков, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и шесть единиц автомобильной техники.