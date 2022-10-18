Центробанк выявил 782 криптовалютные финансовые пирамиды

При этом в первом квартале выявили 403 организации с признаками финансовых пирамид, во втором - 551, в третьем - 527.

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Центробанк за первые девять месяцев 2022 года выявил более 3,5 тысячи компаний с признаками нелегальной деятельности в России. Из них около 1,5 тысячи компаний с признаками финансовых пирамид, более 1200 нелегальных кредиторов и свыше 900 нелегальных форекс-дилеров.

«Количество выявленных финансовых пирамид значительно больше, чем за девять месяцев прошлого года (424 финпирамиды)», - цитирует РИА Новости слова пресс-службы ЦБ РФ.

Как уточняется, в первом квартале выявили 403 организации с признаками финансовых пирамид, во втором - 551, в третьем - 527.

«В ноябре прошлого года вступил в силу закон о внесудебной блокировке сайтов по представлению Банка России. Это позволило нам более оперативно блокировать ресурсы мошенников», - отметили в ЦБ.

Ранее в ЦБ рассказали, что телефонные мошенники придумали новый вид обмана россиян. Теперь они представляются сотрудниками Центробанка. Как заявили эксперты, иногда злоумышленники используют данные главы департамента информационной безопасности ЦБ для большей убедительности.

В ЦБ напомнили, что Банк России не направляет гражданам письма, не звонит и не рассылает сообщения. Также Центробанк не занимается обслуживанием счетов физических лиц.