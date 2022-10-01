Стрельба и метание гранат: НМ ДНР показала кадры боевой подготовки мобилизованных из РФ
Народная Милиция Донецкой Народной республики показала кадры подготовки мобилизованных военнослужащих из России. Отмечается, что военнослужащие на полигонах осваивают навыки стрельбы из автоматов, пулеметов, противотанковых гранатометов и учатся мастерству метания ручных гранат.
Ранее «Звезда» показала, как на полигоне Рязанского воздушно-десантного командного училища проходит подготовка призванных резервистов. На занятии они выдвигаются на позиции, где изучают все: от оказания медицинской помощи до разнокалиберного вооружения и даже единоборств на полигоне ВДВ.
В среду, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. По словам Путина, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД РФ будет разбираться с каждым обращением, связанным с нарушениями в ходе частичной мобилизации.