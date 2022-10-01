Стрельба и метание гранат: НМ ДНР показала кадры боевой подготовки мобилизованных из РФ

© Видео: Народная милиция ДНР © Фото: Народная милиция ДНР

Народная Милиция Донецкой Народной республики показала кадры подготовки мобилизованных военнослужащих из России. Отмечается, что военнослужащие на полигонах осваивают навыки стрельбы из автоматов, пулеметов, противотанковых гранатометов и учатся мастерству метания ручных гранат.

Ранее «Звезда» показала, как на полигоне Рязанского воздушно-десантного командного училища проходит подготовка призванных резервистов. На занятии они выдвигаются на позиции, где изучают все: от оказания медицинской помощи до разнокалиберного вооружения и даже единоборств на полигоне ВДВ.

В среду, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. По словам Путина, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД РФ будет разбираться с каждым обращением, связанным с нарушениями в ходе частичной мобилизации.