В стране и мире NYT: конфликт Турции с Грецией может привести к расколу НАТО Сергей Лебедев Эксперты не исключают возможности полномасштабной войны между странами Североатлантического альянса. © Фото: Dirk Waem, ZUMAPRESS.com, Global Look Press Читайте нас на: Высокая инфляция и ослабление курса лиры приведут к тому, что турецкие войска «могут внезапно появиться однажды ночью» в Греции. Такое мнение высказал главный дипломатический корреспондент The New York Times в Европе Стивен Эрлангер. По его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сталкивается с растущими политическими и экономическими трудностями. Из-за этого он «усиливает угрозы в адрес своего союзника по НАТО, используя язык, обычно оставляемый военными ястребами и ультранационалистами». Стивен Эрлангер утверждает, что возможна полномасштабная война между странами Североатлантического альянса. Турция уже стала проблемным и непредсказуемым союзником своих партнеров по военному блоку. «Растущая напряженность между Грецией и Турцией, обеими странами — членами НАТО, теперь угрожает добавить новое сложное измерение к усилиям Европы по сохранению своего единства против России и в борьбе с экономическим и энергетическим кризисами», — считает Эрлангер. Напомним, недавно Турция разместила ударные беспилотники в непризнанной международным сообществом Турецкой Республике Северного Кипра. Такой шаг стал ответом на отмену со стороны США эмбарго на поставку оружия Республике Кипр. А ранее Турция обвинила Грецию в переброске вооружений на Эгейские острова с невоенным статусом. Десантные корабли доставили военную технику, переброшенную США в порт Дедеагач. Экспертное мнение и аналитика