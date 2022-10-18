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NYT: конфликт Турции с Грецией может привести к расколу НАТО

Сергей Лебедев
05:55 18.10.2022
Эксперты не исключают возможности полномасштабной войны между странами Североатлантического альянса.
NYT: конфликт Турции с Грецией может привести к расколу НАТО
© Фото: Dirk Waem, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Высокая инфляция и ослабление курса лиры приведут к тому, что турецкие войска «могут внезапно появиться однажды ночью» в Греции. Такое мнение высказал главный дипломатический корреспондент The New York Times в Европе Стивен Эрлангер.

По его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сталкивается с растущими политическими и экономическими трудностями. Из-за этого он «усиливает угрозы в адрес своего союзника по НАТО, используя язык, обычно оставляемый военными ястребами и ультранационалистами».

Стивен Эрлангер утверждает, что возможна полномасштабная война между странами Североатлантического альянса. Турция уже стала проблемным и непредсказуемым союзником своих партнеров по военному блоку.

«Растущая напряженность между Грецией и Турцией, обеими странами — членами НАТО, теперь угрожает добавить новое сложное измерение к усилиям Европы по сохранению своего единства против России и в борьбе с экономическим и энергетическим кризисами», — считает Эрлангер.

Напомним, недавно Турция разместила ударные беспилотники в непризнанной международным сообществом Турецкой Республике Северного Кипра. Такой шаг стал ответом на отмену со стороны США эмбарго на поставку оружия Республике Кипр.

А ранее Турция обвинила Грецию в переброске вооружений на Эгейские острова с невоенным статусом. Десантные корабли доставили военную технику, переброшенную США в порт Дедеагач. 

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