Турция разместила на севере Кипра ударные беспилотники

Такой шаг стал ответом на отмену со стороны США эмбарго на поставку оружия Республике Кипр.

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Турция разместила ударные беспилотники в непризнанной международным сообществом Турецкой Республике Северного Кипра. Такой шаг стал ответом на отмену со стороны США эмбарго на поставку оружия Республике Кипр. Об этом заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

«Возможны новые поставки, это наше право. Мы должны полностью обезопасить ТРСК со всех четырех направлений», - передает телеканал TRT слова турецкого лидера.

Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что самолеты турецких ВВС могут в любой момент вылететь со своих баз и в кратчайшие сроки достичь острова для защиты ТРСК.

Напомним, недавно Турция обвинила Грецию в переброске вооружений на Эгейские острова с невоенным статусом. Десантные корабли доставили военную технику, переброшенную США в порт Дедеагач.