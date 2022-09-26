Мощные камеры и разрушительные ракеты: как ЗРК «Тор» контролирует небо в ходе СВО

Военнослужащие рассказали и показали, как выглядит работа на ЗРК «Тор» изнутри.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Днем и ночью зенитные ракетные комплексы «Тор»-М2 сканируют небо. Как только в зону ответственности входит любой воздушный объект, который не отвечает на запрос «свой-чужой», расчеты берут его на сопровождение и готовы уничтожить.

«Тор» - ЗРК малой дальности, но способен обнаружить сразу 40 целей на расстоянии нескольких десятков километров. Он может стрелять одновременно по четырем целям или четырьмя ракетами по одной.

Командиру помогают распознать угрозу специальные приборы, а, порой, ее можно разглядеть через мощную камеру. Беспилотник противника уничтожен первой же ракетой.

Зенитно-ракетный комплекс «Тор» не только мощная и эффективная боевая машина, но и комфортная. Здесь коробка-автомат, прекрасный обзор. Ну а если начался обстрел, придется опустить бронешторки. Тогда ориентироваться можно будет с помощью камер с отличным разрешением - и уже в безопасности.

«Тор» отслеживает даже самые мелкие объекты, и если скорость у цели небольшая , то сначала ее можно оценить визуально, чтобы не тратить ракеты зря.

«В ночное время можно определить, птица или нет, до 12 километров, в дневное - до 24 километров. Я видел цели и на 50 километрах, и можно было определить точку», - обозначил начальник расчета ЗРК «Тор» Тимур.

«Тор» - зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия, он прикрывает войска и важные промышленные и административные объекты.

Его основные цели - это беспилотники, реактивные снаряды, ракеты и авиация, летящие на высоте до 10 километров.

«Когда я переходил в зону вверх, была проведена атака. Мной были пойманы две ракеты, по которым потом велся огонь», - указал Тимур.

Две цели поражены, обломки «Точки-У» потом нашли на поле. За месяц работы на территории Украины один расчет под командованием Тимура сбил 14 БпЛА противника, использовав 14 ракет.