Министр обороны Финляндии допустил экспроприацию имущества россиян

Изъятию могут подлежать объекты, находящиеся на земле, важной для безопасности государства.

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Финский министр обороны Антти Кайкконен допустил экспроприацию купленного гражданами России в стране имущества. По его словам, изъятию могут подлежать объекты, находящиеся на земле, важной для безопасности государства.

«Конечно, это возможно, если будет установлен риск и будут представлены основания. Такой инструмент у нас существует», - сказал чиновник в интервью газете Aamulehti.

При этом он не смог ответить на вопрос, рассматривается ли подобная мера сейчас. Однако министр подтвердил, что преимущественное право покупки уже применялось.

Антти Кайкконен добавил, что не все сделки россиян с недвижимостью в стране «представляют собой риски для безопасности».

Напомним, ранее Финляндия закрыла границу для россиян. При этом покупка недвижимости в стране не является основанием для получения визы.