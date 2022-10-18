ВСУ обстреляли Новоивановку в ЛНР из РСЗО HIMARS

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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Во вторник ночью ВСУ выпустили одну ракету из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по селу Новоивановка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«00.32 по н.п. Новоивановка (Попаснянский район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (1 ракета). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», - говорится в сообщении представительства.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Ворошиловский район Донецка. По нему выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Также обстрелу подверглись Киевский, Кировский и Куйбышевский районы города. Всего ВСУ выпустили почти 15 снарядов «натовского» калибра 155 мм.