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Энергия солнца и подарки детям: делегация РФ провела шесть гумакций в первый день работы в САР

Анна Касаткина
05:03 18.10.2022
По словам представителей РФ, Россия и Сирия продолжат сотрудничество, несмотря на сложную обстановку в мире.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российская межведомственная делегация передала энергетическую установку с солнечными панелями Патриаршему монастырю Святой Феклы в сирийском городе Маалюля. Всего для жителей провинций Латакия, Риф-Дамаск, Хама и Хомс в первый день работы делегации проведено шесть гуманитарных акций.

Передача установки прошла на торжественной церемонии, в которой поучаствовали спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, начальник Управления материально-технического обеспечения Управления делами президента Владимир Луньков, посол России в САР Александр Ефимов, а также представители российского Минобороны.

На крыше храмового комплекса установили 72 солнечные панели, применено современное инверторное и аккумуляторное оборудование, которые позволят всего за пять-шесть часов освещения солнцем собирать и аккумулировать 100 киловатт электроэнергии. Этой энергии хватит для обеспечения потребностей всего комплекса зданий монастыря в течение суток в любое время года.

«Три недели российские специалисты занимались монтажом. При поддержке Министерства обороны Российской Федерации это оборудование было доставлено сюда, на святую землю — Маалюлю. Наша работа завершена. Я надеюсь, что все это пойдет на пользу и для всех сирийских граждан, и для всех христиан, которые сюда приезжают со всего мира, в том числе и из России», — рассказал Владимир Луньков.

Как отметил спецпредставитель президента Александр Лаврентьев, все совместные планы РФ и САР планируется реализовать в ближайшие годы, несмотря на сложные условия, в которых находятся обе страны.

«Наше взаимодействие не будет ослабевать, а будет только нарастать. И мы со своей стороны, как Российская Федерация, окажем очень большую, плотную поддержку Сирийской Арабской Республике и ее народу», — подчеркнул он.

Ранее российские военнослужащие доставили в Сирию 400 продовольственных наборов. Жители населенного пункта Эль-Эс в провинции Алеппо получили муку, рис, чай, сгущенное молоко и растительное масло.

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