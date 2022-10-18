Обама призвал определить границы помощи Украине

Экс-президент считает, что Вашингтону и его союзникам необходимо задуматься о том, какое оружие поставляется на Украину.

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Соединенным Штатам необходимо установить границы помощи Украине, чтобы избежать военного столкновения с Россией. Об этом заявил бывший президент США Барак Обама в интервью Pod Save America.

По его словам, Украине необходимо честно сказать, что можно для нее сделать, а что нет.

«США, НАТО и остальные должны самостоятельно определить линии, исходя из расчета, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию между Россией, США и НАТО», — сказал Обама.

Экс-президент считает, что Вашингтону и его союзникам необходимо задуматься о том, какое оружие поставляется на Украину и как в целом происходит эта поддержка.

Соединенные Штаты и его союзники по Североатлантическому альянсу продолжают поставки оружия на Украину. При этом в НАТО уверяют, что военный блок не является стороной конфликта.