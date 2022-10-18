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ОАЭ выделят $100 миллионов на гуманитарную помощь жителям Украины

Сергей Лебедев
23:30 18.10.2022
Соответствующее поручение сделал президент Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.
ОАЭ выделят $100 миллионов на гуманитарную помощь жителям Украины
© Фото: Martyn Wheatley, Parsons Media, Globallookpress
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Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поручил выделить дополнительную гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта гражданам Украины на сумму 100 миллионов долларов. Об этом во вторник сообщил государственный министр международного сотрудничества Рим бинт Ибрагим аль-Хашими.

 «Решение об оказании дополнительной помощи в размере 100 миллионов долларов украинцам основано на убежденности президента в важности человеческого участия, особенно во время войн и конфликтов», - передает агентство новостей WAM слова министра.

Он добавил, что страна ранее уже оказала гуманитарную помощь Украине почти в таком же объеме. Кроме того, страна запустила несколько авиарейсов с гуманитарной помощью для украинских беженцев в Молдавии и Польше.

Напомним, 11 октября в Санкт-Петербурге состоялась встреча Владимира Путина с президентом ОАЭ. В частности, в ходе нее российский лидер отмечал, что действия РФ направлены на создание стабильности на мировых энергетических рынках. Кроме того, главы государств обсудили ситуацию на Украине.

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