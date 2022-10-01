Пассажиров севшего на мель судна во Приморье эвакуировали

На борту находились 174 пассажира и 4 члена экипажа, пассажиров пересадили на теплоход, баржу и несколько катеров.

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Пассажиров севшего на мель катамарана в проливе Старка эвакуировали. С помощью теплохода, баржи и двух катеров МЧС их доставили до пункта назначения.

«Пассажиров застрявшего на мели катамарана "Москва" эвакуировали на баржу и доставили на остров Попова. Тех, кому надо было на остров Рейнике, дальше повез "Лотос"», - передает РИА Новости сообщение представителя мэрии.

Судно шло из Владивостока на остров Попова и сбилось с курса из-за сильного тумана. На борту находилось 174 пассажира и 4 члена экипажа. Катамаран сел на мель и стал ожидать прибытия спасателей.

Ранее в Астраханской области сел на мель грузовой состав, состоящий из теплохода и двух барж. На баржах находился груз серы, теплоход буксировал их.