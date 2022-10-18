В стране и мире Мурашко сообщил о троих погибших в результате падения самолета в Ейске Сергей Лебедев Среди госпитализированных пострадавших есть две беременные женщины. © Видео: МЧС России © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда" Читайте нас на: В результате происшествия самолетом Су-34 в Ейске Краснодарского края погибли три человека. Об этом заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. «Трое погибших: двое погибших на месте и одна пациентка скончалась при поступлении в медицинскую организацию», — цитирует ТАСС чиновника. По словам Михаила Мурашко, одиннадцать пострадавших госпитализированы. Из них двое беременных - 12 недель и 32 недели беременности. Напомним, накануне вечером самолет Су-34, выполнявший учебно-тренировочный полет без боекомплекта, упал при наборе высоты во двор жилого дома. Предположительно, загорелся один из двигателей. Экспертное мнение и аналитика