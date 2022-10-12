Nikkei: стрельбы из РСЗО HIMARS в Японии отменили из-за отсутствия снарядов

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Совместные учения японских сухопутных сил и морской пехоты Соединенных Штатов с применением американских РСЗО HIMARS пришлось отменить из-за отсутствия снарядов. Их не подвезли на остров Хоккайдо, где проходили маневры. Об этом сообщила газета Nikkei со ссылкой на Минобороны, которое объясняет случившееся процедурными проблемами.

Как передает ТАСС со ссылкой на издание, отмена стрельб из РСЗО HIMARS является беспрецедентным событием в истории совместных учений. Сообщается, что в тренировках на Хоккайдо были применены только принадлежащие Вооруженным силам Японии реактивные установки залпового огня MLRS которые по характеристикам схожи с HIMARS. В общей сложности было выпущено 24 реактивных снаряда.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял о получении еще четырех установок реактивной системы залпового огня HIMARS из Соединенных Штатов. Глава украинского военного ведомства назвал пополнение арсенала ВСУ «отличной новостью» в преддверии встречи «Рамштайн-6», которая в ближайшее время должна пройти в Германии.