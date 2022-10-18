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Роскосмос: сбивший сотрудника ЦПК космонавт Артемьев находился за рулем по разрешению врачей

Анна Назайкина
19:19 18.10.2022
Сегодня утром стало известно, что космонавт не заметил переходящего дорогу сотрудника центра и сбил его. Мужчина был доставлен в больницу с переломами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Савостьянов, РИА Новости
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Сбивший сотрудника «Звездного городка» космонавт Олег Артемьев находился за пределами реабилитационного центра после недавнего полета в космос по разрешению врача. Об этом рассказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Специалисты решили, что Олег полностью восстановился и отпустили его из профилактория, после чего тот попал в ДТП.

«Олег, действительно, совсем недавно вернулся с космического полета. Он находился на реабилитации, но врачи сказали, что его состояние было хорошим, он уже не первый раз возвращается с космического полета», - сказал он.

Сегодня утром стало известно, что космонавт не заметил переходящего дорогу сотрудника ЦПК и сбил его. Артемьев вызвал медиков и оказал первую помощь мужчине. Пострадавшего доставили в медучреждение с переломами.

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